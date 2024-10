"Premio Sport", festa a Fabbriche. Calcio, ciclismo, atletica e non solo. Una pioggia di riconoscimenti

Serata di gala all’Osteria del Vento per la prima edizione del "Premio Sport Fabbriche di Vergemoli", evento che si ripeterà con cadenza annuale e che riconosce il merito di atleti e professionisti del mondo dello sport, distintisi nel rispettivo settore di competenza diventando esempi sotto il profilo professionale quanto etico.

Durante la serata, organizzata dall’ente di promozione sportiva ASI e patrocinata dal Comune di Fabbriche di Vergemoli, sono stati premiati con creazioni originali dell’artista Marcella Bertoli-Barsotti, il giornalista Enzo Bucchioni, commentatore televisivo, opinionista italiano, direttore di Italia 7, Marco Landucci, ex portiere con una lunga carriere in Serie A, oltre che preparatore atletico dei portieri ed ex allenatore in seconda della Juventus, Anna Cristino, atleta del gruppo sportivo carabinieri e della Nazionale italiana di scherma, specialità fioretto, campionessa italiana under 23 e campionessa europea under 23 a squadre, Dario Di Tocco, fantino con 868 gare all’attivo, 166 vittorie con Fantini Italiani nel 2003, vincitore del 140esimo derby italiano e oggi a solo 30 vittorie dalla Frusta d’Oro 2024, Davide Quironi, ex portiere professionista e oggi preparatore dei portieri delle Nazionali giovanili e campione d’Europa sia con Under 19 e Under 17, Gianandrea Pisani, pilota di rally nel Campionato Italiano Assoluto due ruote motrici, attualmente in corsa per la vittoria del titolo italiano 2024.

Premiata anche l’atleta Idea Pieroni, campionessa italiana assoluta e 11 volte campionessa giovanile nella disciplina del salto in alto, 9 presenze in Nazionale all’attivo, Ivano Fanini, icona del ciclismo nazionale e internazionale, imprenditore e dirigente sportivo italiano, fondatore e presidente della squadra ciclistica Amore & Vita e Nicola Vizzoni, martellista italiano, medaglia d’argento ai Giochi olimpici di Sydney 2000 e agli Europei di Barcellona 2010 con anche 28 titoli italiani all’attivo.

Con loro sul podio, il Team DB Motorsport: team fondato nel 2010 da Riccardo De Bellis, che, tra gli altri encomi, ha conquistato 5 titoli Italiani tutti su Porsche e il GS Parco Alpi Apuane, campioni d’Italia Final Cassino 2024. Ringraziamenti finali per tutti i partecipanti e per il comitato organizzatore, composto da Cesare Passigni, Ersilia Catalini, Cristian Giuliani, Camilla Baccelli, Chiara Poli, Emanuele Marcucci, Sebastian Baldi e Fabrizio Giovannini, ideatore principale della manifestazione.

Un plauso speciale è poi andato al sindaco di Fabbriche, Michele Giannini, in prima linea nella valorizzazione del territorio, anche attraverso l’organizzazione di eventi capaci di attirare personalità di livello e, di conseguenza, l’attenzione del pubblico.

Fio. Co.