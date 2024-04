Premio Puccini. Al Boccherini talenti dal mondo

La prima edizione del Concorso internazionale di Canto “Giacomo Puccini” entra nella sua fase finale. I giovani talenti della lirica, arrivati da tutto il mondo, stanno affrontando le selezioni al Conservatorio “Boccherini”.

I più meritevoli si confronteranno stasera alle 20.30 all’auditorium dell’istituto nel Concerto dei finalisti, che aggiudicherà i premi messi in palio dall’organizzazione del Concorso. Tra questi anche lo speciale premio del pubblico. Coloro che siederanno in sala, infatti, potranno votare la loro voce preferita grazie al QR che troveranno sul programma della serata, distribuito all’entrata. Il concerto è aperto al pubblico ed è a ingresso libero e gratuito. Quindi una preziosa occasione per godersi un bel concerto potendo concorrere alla premiazione degli allievi più meritevoli. Il Concorso internazionale di Canto “Premio Giacomo Puccini” è nato con l’intento di celebrare il Maestro in occasione del centesimo anniversario dalla morte ed è dedicato agli allievi dei conservatori italiani e stranieri. Significativo il fatto che il concorso venga organizzato dall’istituto in cui Puccini ha studiato e dove i suoi avi hanno insegnato.

Il “Premio Puccini” ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Cultura, del Comune di Lucca, e del Centro Studi Giacomo Puccini. Si ringraziano il Rotary Club Lucca, che ha offerto tutti i premi, e Lucca Crea, Mecenate ai sensi della legge sull’Art Bonus.