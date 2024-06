Premio Pierluca Rossi alla Onlus Il Sogno

Il premio Pierluca Rossi, giunto alla settima edizione, voluto per ricordare l’impegno di Rossi per un mondo senza barriere,è stato assegnato quest’anno all’associazione Il Sogno Onlus di Castelnuovo, durante la manifestazione "Incontra il tuo sport", svoltasi nel capoluogo garfagnino. Pierluca Rossi (1962-2016), scomparso a 54 anni non ancora compiuti a causa di una lunga malattia invalidante, è stato uno dei documentaristi più conosciuti d’Italia, filmaker, esploratore, documentarista, saggista, scrittore, fotografo. Ricordiamo anche i suoi ultimi due libri, scritti con la moglie Enrica Rabacchi, su Firenze e Pisa-Lucca "Le città d’arte in sedia a rotelle", per la collana "A ruota libera", edizione Polaris. Fortemente impegnato nella battaglia per l’abbattimento delle barriere architettoniche, aveva avviato anche nella sua Castelnuovo un percorso di sensibilizzazione che grazie alla sua spinta non si è mai arrestato.

Lui e la moglie Enrica Rabacchi, anche lei prematuramente scomparsa, avevano ideato importanti progetti editoriali sul tema del superamento delle barriere architettoniche nelle città e per un turismo a misura di persone con disabilità. Il premio Pier Luca Rossi viene organizzato dall’Amministrazione Comunale di Castelnuovo, con la collaborazione del varie associazioni di volontariato e la famiglia Rossi. La targa-simbolo del premio è stata consegnata al presidente dell’associazione Il Sogno, Massimo Palmero, dal papà di Pierluca Rossi, Guido.

Dino Magistrelli