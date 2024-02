Premio per i ragazzi di Pescaglia

Il premio più allegro e colorato che ci sia. Lo hanno conquistato, in occasione del corso di Martedì Grasso del Carnevale di Viareggio, i ragazzi delle classi prima e seconda della Scuola Secondaria di Primo Grado di San Martino in Freddana, che sono stati premiati per il lavoro svolto nell’occasione del progetto “La mela, il Carnevale e l’ambiente”, organizzato dalla Fondazione Carnevale in collaborazione con l’Ufficio Scolastico. Un grande e importante traguardo, celebrato anche dal primo cittadino di Pescaglia.

“Davvero complimenti ai nostri ragazzi – così il sindaco Andrea Bonfanti – e a tutta la Scuola di Pescaglia che, grazie al lavoro dei docenti e alla creatività degli alunni, è riuscita a ottenere l’ennesimo riconoscimento“.