Premio Pascoli. Ecco tutti i vincitori

In un pomeriggio a teatro, presentato da Maria Elisa Caproni, sabato 19 ottobre si è svolta la consegna dei premi del concorso "Giovanni Pascoli – L’ora di Barga. Una edizione come gli altri anni di successo anche per numero di partecipanti che sono stati 183 da tutta Italia con un totale di 234 poesie per le sezioni inedite adulti, 80 poesie per la sezione inedita giovani, 46 libri per la sezione edita e 16 opere per la sezione fotografica. A salutare i premiati e gli intervenuti la prima cittadina di Barga Caterina Campani e la presidente del premio Pascoli, Maria Lammari che hanno sottolineato il successo crescente di una manifestazione che ormai è nota in tutta Italia. Ad arricchire la giornata gli intermezzi musicali su musiche di Giacomo Puccini del pianista Massimo Salotti e la lettura delle poesie vincitrici ad opera delle attrici Valeria Velloni e Carla Riani.

Il vincitore per la sezione A, poesia Inedita è stato il veneziano Marco Riefolo; per la sezione B, poesia edita, ha vinto Sara Ferraglia di Parma. Per la sezione Italy, poesia inedita in lingua inglese ha vinto Diana Devlin di Gallicano; per la sezione C Giovani, primo posto per Eugenio Tasconi di Gela. Infine per la sezione D Fotografia inedita, vittoria per il barghigiano marco Venturi. Il premio è stato organizzato da Comune di Barga, Unitre Barga, Proloco Barga, Commissione Pari Opportunità, Fondazione Pascoli, Fondazione Ricci.