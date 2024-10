Premio Lubec. Famiglia Gori per il recupero di Villa Celle

Come da tradizione, durante la mattinata è stato consegnato anche il Premio Lubec 2024, ogni anno attribuito a chi si è distinto nella valorizzazione del patrimonio culturale. Il premio è andato a Patrizia, Stefania, Fabio e Paolo Gori di Pistoia, per “aver accolto il testimone di Giulano, curando con passione l’eccezionale collezione di capolavori dell’arte contemporanea creando la Fondazione Gori di Villa Celle per favorirne la fruizione e farne un polo di attività culturali“.

"Nostro padre - hanno detto emozionati, salendo sul palco - ci ha sempre detto di non mette la vita in banca, di spendere tutto nella passione. Vi aspettiamo a Pistoia per ammirare le oltre 80 installazioni di arte contemporanea permanenti. Ringraziamo di cuore la Promo Pa Fondazione che ci ha sempre supportati".

Nell’anno delle celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Puccini, Lubec, inoltre, ha omaggiato il celebre compositore lucchese con un dibattito su “Puccini e l’eredità contemporanea“.

Ne hanno parlato Gabriella Biagi Ravenni, presidente del Centro Studi Giacomo Puccini, Carlo Fuortes, Sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino e Barbara Minghetti, membro Opera Europa e Curatrice e direttrice di programmazione Verdi Off Teatro Regio Parma e Teatro Sociale di Como Aslico.

Il programma di oggi. Si parte con il dibattito Cultura e nuova economia per comunità resilienti. Oggi anche il laboratorio dedicato alla sostenibilità sociale dal titolo “Quanto costa la cultura“. Sarà possibile anche partecipare al workshop pratico sull’accessibilità e il digitale nei musei e il worlding e cultura, L’immersività digitale nell’esperienza culturale contemporanea. Durante la mattinata il Mic presenterà attraverso incontri specifici,anche i principali campi di applicazione delle tecnologie digitali in ambito di tutela, fruizione e accessibilità del patrimonio culturale.

Musei, biblioteche e archivi saranno messi a confronto per raccontare le proprie esperienze e buone pratiche. Segnaliamo anche il progetto “Archivi in Rete”, promosso dal LYNX della Scuola IMT Alti Studi Lucca in collaborazione con l’Archivio Fotografico Lucchese “A. Fazzi” che mira a valorizzare il patrimonio fotografico di Lucca. Il programma completo su lubec.it

Giulia Prete