Premio letterario Pia Pera. La vincitrice è Vivian Lamarque: "Poesie splendenti e di dialogo"

È Vivian Lamarque la vincitrice della prima edizione del Premio Libreria sopra la Penna - Pia Pera dedicato alla scrittrice lucchese scomparsa nel 2016. La premiazione si terrà sabato 6 luglio alle 18, nel giardino della Libreria sopra la Penna a Lucignana (Lucca) all’interno della quarta edizione di “Little Lucy. Un festival letterario piccolo così”. Il Premio nasce nell’ambito di Little Lucy. Un festival letterario piccolo così, organizzato da Fenysia, scuola di linguaggi della cultura. La giuria del Premio, composta da Alba Donati, Giovanna Duranti Niccoli, Nicola Gardini, Margherita Loy, Pierpaolo Orlando, Lara Ricci, Emanuele Trevi e Marco Vigevani ha deciso di assegnare il riconoscimento a Vivian Lamarque, vincitrice l’anno scorso del Premio Strega Poesia, per l’affinità delle tematiche, per l’attenzione e la cura dei più fragili, per l’assottigliarsi dell’io, per quel lungo dialogo con il “Giardiniere e la Morte” che, come Pera, risolve andando verso la leggerezza.

"In tutte le poesie di Vivian Lamarque – dice Alba Donati – subito accanto, non prima non dopo, al tintinnare delle rime, allegre e splendenti si percepisce la presenza della paura. “Dove si ritira l’amore, avanza la Morte Giardiniera” scrive Lamarque che però non vuole la “Morte Giardiniera” ma “un giardino con dentro l’amore mio a zappare”. Questo rovesciamento si avvicina al cambio di titolo che Pia Pera ha dato al suo ultimo libro: da “Il Giardiniere e la morte” a “Al giardino ancora non l’ho detto”. Entrambe dunque passano attraverso Emily Dickinson e scelgono il dialogo con formiche e fili d’erba, consapevoli che in quel dialogo dolce la paura perde la sua forza".

La giuria valuta opere, italiane o straniere, di varia fattura, fiabe, romanzi, poesie, saggi, graphic novel, purché in sintonia con l’idea del mondo di Pia Pera: un’idea piuttosto rivoluzionaria, nemica delle gerarchie, attenta ai temi civili e soprattutto ecologici. Little Lucy.

Un festival letterario piccolo così a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando, in collaborazione con Isabella Di Nolfo e Tina Guiducci, prosegue con tanti eventi fino a domenica 8 settembre. È organizzato da Fenysia - Scuola di linguaggi della cultura, è realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con il contributo del Comune di Coreglia.