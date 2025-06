Premio Amici del Cuore “Un poster per la salute“

Un punto di arrivo importante, quello di stamani alle 11.30 alla sede dell’Istituto Pertini in via Cavour, quando saranno decretati i vincitori del concorso “Un poster per la salute“ anno 2025, progetto a cura dell’Associazione “Amici del cuore“. “Il tema di quest’anno – spiegano il presidente dell’associazione Raffaele Faillace e la referente del progetto Silvana Giambastiani – è stato ’Udite udite, musica e salute, suoni e rumori’, e ha coinvolto studenti dai 14 ai 18 anni delle scuole secondarie di secondo grado di Lucca. Come associazsione siamo impegnati ormai da diversi anni a sviluppare il progetto ’Un poster per la salute’ la prevenzione e la cura della salute nelle scuole, nella convinzione che proprio la salute possa diventare protagonista di un approccio trasversale di insegnamento, in linea con gli indirizzi dell’Oms, attraverso un’alleanza tra scuola e sistema sanità. Il nostro impegno verso i giovani è per offrire conoscenze che aiutino, attraverso una maggiore consapevolezza, a prevenire problematiche di salute“.

In particolare, in questo caso, il concetto sottolineato è quello della musica come prevenzione. “La musica ci aiuta anche nella terapia, nella prevenzione e cura di malattie cardiovascolari – così Faillace –. E’ importante valorizzare stili di vita che pongano la bellezza e l’armonia come parte fondamentale della vita stessa, ben consapevoli che nella realtà non tutto è musica e armonia, vi sono rumori e dissonanze che occorre riconoscere anche per valutare costantemente rischi, limiti e tollerabilità“. Hanno aderito al concorso oltre 150 studenti. In particolare le classi 2A, 2B e 4B dell’indirizzo grafico dell’Istituto Pertini con il professor Augusto Marciano. Inoltre le classi 2N, 4B e 5B del Liceo Passaglia con la professoressa Ilaria Borello Bocasso.

Protagoniste anche le classi prima, seconda, terza e quarta superiore del Liceo Linguistico Byron (Esedra) con le professoresse Chiara Casali e Giulia Pacini. Infine l’istituto professionale Giorgi con il professor Simone Tomei. La giuria era composta dall’assessore Simona Testaferrata, Claudio Oliva, Donatella Buonriposi, Silvia Betrami Ferro, Silvana Giambastiani. Il “grazie“ degli Amici del Cuore agli enti che hanno supportato, al Comune di Lucca che offre i premi, agli studenti e ai medici del Centro Sanità Solidale, Riccardo Piane, Elena Navari, Enrico Marchi, Mario Spinelli, Antonio Pesola.