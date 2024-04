Premio alle voci di Puccini. Vince Elisaveta Schuvalov

Errano oltre 80 i “concorrenti“, ovvero i giovani cantanti lirici che in questi giorni si sono ritrovati Lucca per partecipare alla fase finale del Primo concorso internazionale di canto “Premio Giacomo Puccini”, nato con l’intento di celebrare il Maestro in occasione del centesimo anniversario della morte con unacompetizione dedicata agli allievi dei conservatori italiani e stranieri. Significativo il fatto che il concorso fosse stato organizzato dall’istituto in cui Puccini ha studiato e dove i suoi avi hanno insegnato, ovvero il Conservatorio Boccherini.

Il gran finale, avvenuto sabato con il maxi concerto nell’auditorium, è stato battezzato da una platea stracolma e da una giuria entusiasta dell’alto livello dei giovani arrivati in finale. Ma a vincere, aggiudicandosi il primo premio assoluto è stata lei, la cantante Elisaveta Schuvalova, allieva del Conservatorio “Rossini” di Pesaro. Secondo posto ex aequo per Elisabetta Ricci e Seo Jun Yun e terzo premio per Francesca Palitti. I riconoscimenti “Miglior voce pucciniana” femminile e maschile sono andati a Francesca Maionchi e a Seor Jun Yun. Francesca Maionchi ha vinto anche lo speciale Premio del pubblico. I presenti, infatti, hanno avuto la possibilità di votare la voce preferita attraverso un codice QR disponibile sul programma di sala della serata.

Borsa di studio per il miglior basso a Mattia Ribba; mentre la Borsa di studio della giuria se l’è aggiudicata Greta Buonamici. Pioggia di riconoscimenti per premiare finalmente il talento, quello vero, che si sposa al nome di Puccini. Per i 14 finalisti anche una pioggia di concerti e audizioni in teatri italiani e internazionali: dal Teatro Nazionale di Cluj-Napoca a quello del Maggio di Firenze, passando per Bilbao, il Teatro del Giglio e il Pucciniano di Torre del lago. Un aspetto di grande importanza questo dei concerti e delle audizioni, visto che uno degli obiettivi del Concorso “Puccini” era proprio quello di valorizzare i giovani talenti della lirica che studiano ancora in conservatorio e dare il via alla loro carriera da professionisti della musica.

Laura Sartini