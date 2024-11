Premio a sorpresa. Giovani comici rughesi. A loro la Torretta d’oro

Il massimo riconoscimento cittadino. Come se fosse l’Oscar locale. La Torretta d’oro che, a sorpresa, il sindaco, Leonardo Fornaciari, ha consegnato, sul palco del teatro dove erano impegnati, alla compagnia storica di Porcari, i "Giovani comici rughesi".

Il sindaco commenta: "Senza dare preavvisi, per fare la sorpresa, con un teatro pieno, abbiamo consegnato l’onorificenza. Il gruppo Giovani Comici Rughesi è ufficialmente attivo dal 1982, ma prende vita molto prima per idea del parroco di Rughi, frazione di Porcari, don Turno Simi. In questa lunga attività moltissimi giovani hanno recitato e alcuni sono rimasti anche da adulti. I parroci di vari anni fa, ma anche quello attuale, don Americo, hanno continuato ad agevolare questa importante attività che è certamente ricreativa quanto educativa e sociale".

"Vogliamo dire un grande Grazie ai Giovani Comici Rughesi - conclude il sindaco - per essere un patrimonio della nostra comunità e perché incarnano il motto “divertire divertendosi“ senza aver mai perso i valori di riferimento costitutivi e fondanti della loro compagnia teatrale". Una lunga tradizione che si perpetua da decenni, perché non è mai mancato il ricambio generazionale e questo è senza dubbio un fatto da evidenziare. Ci faranno ancora ridere molto. Nata come momento di aggregazione per i ragazzi dell’epoca, si è poi trasformata in una compagnia di notevole valore e che è cresciuta sotto il profilo artistico, applaudita in ogni sua uscita e appartenente oramai al patrimonio culturale porcarese.

