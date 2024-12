Pranzi e cene con i propri cari

Porte aperte alla Casa di Riposo di Marlia. In occasione delle festività natalizie le famiglie degli ospiti della struttura "Don Alberto Gori" di Marlia, avranno l’occasione di pranzare e di cenare gratuitamente con i propri cari dal 24 dicembre fino al 6 gennaio.

La programmazione di questa iniziativa ha visto un lavoro integrato tra l’equipe assistenziale ed il comitato di rappresentanza dei familiari per le date di accoglienza che sono: 24 dicembre (cena), 25 e 26 dicembre (pranzo e cena), 31 dicembre (pranzo), 1 gennaio (pranzo e cena), 5 gennaio (pranzo), 6 gennaio (pranzo).

"Con questa iniziativa vogliamo dare la possibilità agli ospiti della Rsa di Marlia di trascorrere alcuni momenti di condivisione e convivialità insieme ai propri familiari in occasione delle festività, in modo che possano vivere il calore della famiglia in questi giorni - afferma l’assessora alle Politiche sociali, Silvia Sarti - , i familiari sono infatti il punto di riferimento per gli anziani per i quali la visita dei parenti rappresenta certamente il momento più atteso e più bello. Quest’anno i pranzi e le cene per i familiari saranno gratuiti in quanto offerti dall’amministrazione comunale per favorire la partecipazione delle famiglie. Assicurare il benessere degli ospiti della Rsa di Marlia è uno degli obiettivi prioritari portati avanti dalla Capannori Servizi e condivisi con il Comune e questa iniziativa rientra in questo ambito".

Per prenotare e ricevere informazioni è possibile chiamare il numero 351.1020536 dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18. Ma. Ste.