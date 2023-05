Praesidiomaris lancia l’allarme microplastiche

Successo al di sopra delle aspettative del primo convegno di Praesidiomaris al Porto di Pisa, che ha visto una nutrita partecipazione del mondo del servizio tra cui i Lions club Lucca le Mura oltre ai Lions del Mare e i i

Lions di Pisa Host e Pisa Certosa, con la presenza del Past Governatore del distretto Lions della Toscana Giuseppe Guerra. Non sono mancati i saluti di Legambiente con Yuri Galletti (sez. di Pisa) e de responsabile Regionale Coldiretti Impresa Pesca Danilo Di Loreto. Quest’ultimo in particolare ha segnalato il ruolo importante dei pescatori, che sono i primi custodi attivi del mare, e che con la recente entrata in vigore del decreto cosiddetto “salvamare” possono contribuire in modo importante a quanto hanno sempre fatto, ossia la raccolta delle plastiche in mare, provvedendo al loro corretto smaltimento senza i precedenti impedimenti normativi. Da sottolineare anche la presenza del mondo del volontariato con il Cesvot (Centro Servizi Volontariato Toscano) rappresentato dai presidenti delle delegazioni di Lucca, Pierfranco Severi, e di Pisa, Daniele Vannozzi.

Dopo l’intervento introduttivo del Presidente di Praesidiomaris Antonio Spadoni (nella foto), il convegno è proseguito con il saluto, trasmesso tramite un video, di Stefania Saccardi, vicepresidente della Giunta della Toscana, e di Bernard Mika, portavoce del presidente della regione Eugenio Giani, che, oltre ad apprezzare la nascita e la crescita delle associazioni che operano in difesa dell’ambiente anche tramite la divulgazione, ha esortato a proseguire le attività intraprese, per far sì che ognuno di noi, con le proprie competenze e il proprio impegno, diventi una goccia che insieme a tutte le altre forma l’oceano del cambiamento.