Posti auto “introvabili“ vicino alle Poste

Posti auto come il celebre francobollo, introvabile, il Gronchi rosa. Accade a chi si reca alla Posta di Segromigno Monte. Protestano gli utenti poiché già al mattino prima che apra l’ufficio si registra il tutto esaurito. Infatti, non essendoci parcheggi più grandi nei dintorni, chi trova libero ne approfitta. Sarebbe necessaria un’area adibita alla sosta. In zona ci sono anche alcuni negozi ed attività produttive e anche per i loro clienti è un disagio. Quindi sia chi si deve recare all’ufficio postale e chi invece negli esercizi commerciali adiacenti ha difficoltà a trovare parcheggio. Per il momento non c’è una soluzione. Anzi, per certi versi, c’è anche una questione di sicurezza, perché lasciare le vetture sulla strada principale che congiunge Segromigno Piano con Segromigno Monte, può essere pericoloso.

M.S.