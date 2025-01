Poste, ufficio chiuso per ammodernamento

Da oggi e fino al 6 marzo compreso, l’ufficio postale di Piano di Coreglia rimarrà chiuso al pubblico per consentire l’avvio e l’esecuzione di importanti lavori di ammodernamento. Così l’amministrazione comunale avvisa i suoi concittadini sull’avvio del progetto innovativo "Polis. Casa dei servizi di cittadinanza digitale".

Polis è il percorso di Poste Italiane che punta a trasformare gli Uffici Postali in uno Sportello Unico per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei Comuni al di sotto dei 15mila abitanti. Sarà attiva come una postazione digitale, una sorta di "casa" accogliente e pratica per i cittadini, capace di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide, proprio nei piccoli centri e nelle cosiddette aree interne. Il nuovo ufficio potrà, per fare solo qualche esempio, effettuare pratiche per documenti di identità, certificati anagrafici, certificati giudiziari, certificati previdenziali, servizi alle regioni e altre tipologie di servizi, come tenere rapporti con Agenzia delle Entrate e altri enti pubblici.

Durante tutto il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio di Ghivizzano, dal lunedì al venerdì con l’orario 8.20-13.45 e il sabato 8.20-12.45.

Fio. Co.