"Possibile vedere qualche esemplare anche in città"

Abbiamo incontrato la dottoressa Malayka Picchi, biologa, entomologa, insegnante ed esperta dei comportamenti degli insetti.

Qual è la specie più rara di farfalle?

"Purtroppo sono molte le specie di farfalle che sono a rischio di estinzione, ma, in particolare nella zona di Lucca, si trova la specie chiamata “Cassandra”, che ha il suo habitat naturale al lago della Sibolla ad Altopascio, perché in questa zona cresce una pianta di cui i bachi ne sono ghiotti: l’Aristolochia. Sempre in questo luogo, si trova “Liycaena della Palude”, proprio perché ama luoghi paludosi".

In città ci sono ambienti che possono attirare le farfalle?

"Certamente, innanzitutto lasciare zone verdi più possibile naturali, poi piantare delle piante che attirino i bruchi per cibarsene: ad esempio la farfalla “Cavolaria” ama tantissimo le brassicacee, cioè i cavoli, perciò mettere le piante di cavolo anche come ornamento fa in modo da attirarle. Le farfalle, inoltre, essendo grandissime impollinatrici, amano le piante dal nettare “dolce” , per questo per le specie che impollinano soprattutto in primavera, danno un “servizio ecosistemico”".

Qual è la farfalla più strana che abbia mai visto?

"La “Kallima , che assomiglia ad una foglia secca per mimetizzarsi e la “Greta “ , un lepidottero

dalle ali trasparenti!"