“Possibile un’alternativa alla destra di governo“

"La recente tornata elettorale dimostra come sia a livello nazionale che locale, è possibile costruire un’alternativa alla destra di governo": ne è convinta la segreteria del Pd di Lucca che non manca di sottolineare però lo sconfortante dato sull’astensione. "In un contesto del genere e con un baricentro politico che in Europa tende sempre più a spostarsi a destra – si legge in una nota del Pd – assume ancora più rilevanza il risultato nazionale del Pd guidato da Elly Schlein, con un 24% superiore a quanto pronosticato dai sondaggi. La crescita, rispetto alle ultime elezioni politiche, è anche nel numero di voti assoluti (unico partito a queste elezioni, insieme ad Avs, ad aver aumentato i propri voti), grazie ad una proposta politica che ha saputo convincere anche molti elettori che alle elezioni 2022 non erano andati a votare". Il Pd, in un contesto quasi da Caporetto per il partiti europei di centrosinistra, è ora la delegazione più numerosa all’interno del gruppo del Partito dei Socialisti Europei. "Il risultato– prosegue la nota – è frutto del gioco di squadra che il Pd ha saputo fare, di un programma convincente, di candidature forti proposte in tutti i collegi e di una campagna elettorale capillare sul territorio. Molto positivo infatti il dato che indica il Pd come il partito più votato nella fascia dei giovani fra i 18 e i 29 anni. Un esito che conferma come il partito continui ad essere il perno di quella che dovrà essere un’alleanza e una proposta politica alternativa al governo Meloni". E se a livello toscano il Pd si conferma primo partito, sul territorio del comune di Lucca il risultato è superiore anche a quello nazionale, a riprova, viene sottolineato, del buon lavoro condotto. Insomma, c’è grande soddisfazione, a partire dal segretario comunale Gabriele Marchi, anche per come si sono concluse le elezioni nei comuni della provincia. "Un 26,5% che – conclude la nota – sommato all’ottimo dato generale delle forze di centrosinistra, indica che un’alternativa forte anche a Lucca è possibile. Senza voler dare un’eccessiva valenza locale alle elezioni per il parlamento europeo, non possiamo non notare la prospettiva di tenere insieme forze di opposizione che possano puntare alla maggioranza dei consensi. Una proposta politica alternativa da costruire, lavorando fin da subito sulle vere esigenze delle cittadine e dei cittadini".