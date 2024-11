Porta Elisa si veste con i colori dell’infanzia per la Giornata mondiale

Oggi, in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, nel pomeriggio a partire dalle 17, le scuole del territorio si incontreranno in San Romano con “Musica e parole per i diritti”. Promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con Unicef Lucca, la giornata vedrà esibirsi gli studenti degli istituti comprensivi lucchesi e delle scuole paritarie Esedra e Santa Dorotea sul tema appunto dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

“Si tratterà di una bella occasione di incontro – dichiara l’assessore all’istruzione Simona Testaferrata – che consentirà ai bambini più piccoli e ai ragazzi più grandi di confrontarsi attraverso i loro stessi elaborati su questo fondamentale tema che li riguarda da vicino. Sarà, inoltre, anche l’occasione in cui i giovani studenti che entreranno a far parte del consiglio dei ragazzi e che sono stati individuati dalle varie scuole faranno la reciproca conoscenza, in vista della prima riunione ufficiale che avverrà a breve”.

“Non tutti i bambini e gli adolescenti del mondo possono godere dei diritti sanciti dalla Convenzione del 1989 – spiega Silvana Miraglia, presidente di Unicef Lucca – Il nostro comitato, attraverso vari eventi organizzati dai nostri cinquanta volontari, contribuisce con la raccolta fondi a migliorare le condizioni di vita di bambini in pericolo, fornendo cibo, acqua, istruzione, sostegno fisico, materiale e morale a quanti di loro sono coinvolti in guerre, o che sono ammalati, denutriti e, quindi, privi di ogni diritto”.

Stasera inoltre Porta Elisa sarà illuminata di blu, il colore simbolo dell’Unicef, come segno di attenzione verso i più giovani. Il Comune di Lucca ha infatti aderito all’iniziativa “Go Blue”, promossa da Unicef Italia e da Anci in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza.