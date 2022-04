Porta Elisa si illumina di blu per la Giornata dell’autismo

Il Comune di Lucca aderisce anche quest’anno alla Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, che cade oggi e che è stata istituita nel 2007 dall’assemblea generale dell’Onu. Per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo disturbo del neurosviluppo che, secondo i dati più recenti del ministero della salute, in Italia è stato diagnosticato a un bambino su 77, Porta Elisa sarà illuminata di colore blu a partire fino all’8 aprile. I dati a disposizione, come sottolineato dal ministero della salute, rimarcano la necessità di adottare politiche sanitarie, educative e sociali in grado di incrementare i servizi in modo da migliorare la qualità della vita delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie.