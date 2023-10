Porta Elisa illuminata di verde per la Giornata della Pans Pandas

Ieri sera Porta Elisa si è illuminata di colore verde. Il Comune ha aderito alla richiesta dell’associazione genitori Pans Pandas Bge in occasione della Giornata mondiale della sindrome rara Pans Pandas (9 ottobre), per rendere questa malattia più visibile e riconosciuta, in modo che sia possibile effettuare una diagnosi precoce ed un corretto trattamento terapeutico. “Se la ri-conosci” la curi: questo è il motto dell’associazione, “poiché – come si spiega – solo attraverso la conoscenza i bambini che si ammalano avranno la speranza di poter accedere tempestivamente al protocollo di cure internazionali efficaci e multidisciplinari“.