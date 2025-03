Porcari Viale Marconi cambia look e nome

Ci siamo. Aggiudicato ad una ditta locale l’appalto per la riqualificazione di viale Marconi, nel centro di Porcari e dell’adiacente piazza Orsi, quella dove ha sede il palazzo del Municipio. Lo si deduce dalla determinazione numero 88 del 3 marzo 2025. Si è trattato di una procedura aperta con inversione documentale, la pratica, prevista dalle normative, in cui si antepone il momento della valutazione delle offerte alla verifica della documentazione amministrativa. L’importo è di 650 mila euro, ma con le somme a disposizione arriva a 850 mila. Dopo l’approvazione delle varie fasi della progettazione, è pronto quindi a partire il cantiere per la riqualificazione di viale Marconi a Porcari, un’opera pubblica che trasformerà l’ingresso alla piazza principale del paese in un’icona contemporanea di sostenibilità grazie alla visione dell’architetto belga Michel Boucquillon e alla generosità della famiglia del cofondatore di Sofidel Emi Stefani, cavaliere del lavoro, scomparso nel 2022 e al quale il consiglio comunale di Porcari aveva aveva conferito, nel 2010, le Chiavi d’oro della città, riconoscendone il contributo allo sviluppo economico e sociale. Il viale sarà intitolato a lui. L’architetto Boucquillon, noto per il suo approccio innovativo e sostenibile, ha progettato un viale che combina bellezza, funzionalità e armonia con l’ambiente circostante. L’intervento prevede la rimozione dei pini e la loro sostituzione con nuovi alberi, il rifacimento della pavimentazione e l’installazione di un sistema di illuminazione all’avanguardia che trasformeranno il viale in un accesso moderno e accogliente al centro del paese migliorando la fruibilità dello spazio pubblico.

Massimo Stefanini