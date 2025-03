Porcari Scuola e viabilità. Sopralluogo di Pierucci

Visita del presidente della Provincia Pierucci a Porcari, ricevuto dal sindaco Leonardo Fornaciari. Sopralluoghi all’istituto Benedetti, dove il problema è recuperare più spazio per la didattica visto l’aumento degli iscritti e al famoso incrocio tra la Provinciale Romana e via Diaccio, un tratto di strada assai monitorato sul piano della sicurezza, per la tanto attesa rotonda o altre soluzioni: ad esempio svincolo a forma di "otto" o ampliamento dell’ area di svincolo. L’ufficio tecnico provinciale continuerà a monitorare le soluzioni sul tappeto, anche se il traffico è adesso più fluido dopo gli interventi migliorativi del 2020 da parte della provincia stessa. Al Benedetti presenti anche l’assessore alla scuola Eleonora Lamandini e il dirigente scolastico Stefano Stagi. A margine dell’incontro al ‘Benedetti’, il presidente Pierucci accompagnato dal dirigente responsabile dell’edilizia scolastica Fabrizio Mechini ha visitato anche gli annessi e ampi locali del complesso Cavanis gestiti dalla parrocchia.