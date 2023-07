Conto alla rovescia per l’atteso concerto di Cristina D’Avena che venerdì alle 21.30 porterà in piazza a Porcari i suoi successi, le sigle dei cartoni animati più amati, dai Puffi a Mila e Shiro e Sailor Moon. Sul palco con lei ci saranno i Gem Boy, irriverente band bolognese nota soprattutto per le cover-parodia proprio delle hit di Cristina D’Avena. In relazione all’evento sono state emesse ordinanze di divieto di consumo e somministrazine di superacolici e bevande in contenitori rigidi. Il primo divieto di sosta è da domani alle 19 (fino alle 14 di lunedì) riguarderà tutta la piazza lato est, nel tratto compreso tra via del Municipio e via Pacini, e lato estsud-est, tra via Municipio e traversa sud di raccordo tra la piazza Orsi e via Catalani.