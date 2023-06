Pontetetto, un luogo di memoria storica per Lucca, l'antico lazzaretto

Cristiano Consorti

Il 15 gennaio 2023 sulle colonne de La Nazione abbiamo dato ampio spazio alla storia dell’antico lazzaretto della città. A Pontetetto, quel luogo nei secoli scorsi era adibito sia al ricovero dei pellegrini della via Francigena sia di coloro che avevano contratto malattie come la peste. Luogo a cui andrebbe dedicata attenzione da parte delle istituzioni affinché chiesa e postierla non rischino di rovinarsi del tutto. Questo piccolo ricordo lo citiamo solo per introdurre l’argomento di cui vogliamo parlare oggi: quello cioè della memoria storica di una città. Che spesso troviamo nei palazzi, ma anche nei personaggi e nei luoghi che hanno fatto la storia di Lucca.