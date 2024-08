Ponte sull’Edron, la riqualificazione. Investimento da oltre 1 milione

La Provincia di Lucca ha approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Edron, lungo la strada regionale 445 della Garfagnana, in località Piastrella, nel comune di Camporgiano. L’intervento, che rientra nell’ambito dei numerosi progetti di riqualificazione di ponti e viadotti di competenza provinciale come lo storico ponte Vergai a Villa Collemandina riaperto poche settimane fa, prevede un investimento di 1,1 milioni di euro da parte dell’ente di Palazzo Ducale. Questo antico ponte sull’Edron, che si trova a 400 metri di altitudine, fu distrutto nel corso della seconda Guerra Mondiale e ricostruito nell’immediato dopoguerra. Successivamente, una cinquantina di anni fa, è stato realizzato il cordolo guardavia nonché il relativo contrappeso in cemento armato. Più di recente, nel 2018, sono stati realizzati gli interventi di placcaggio per assicurare maggiore rigidità all’infrastruttura. "Il progetto della Provincia- come riferito nella relazione tecnica- punta a ridurre gli effetti dei sovraccarichi accidentali da traffico sulla struttura in muratura del ponte e delle murature di raccordo con i versanti.

Il progetto di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria prevede, quindi, la realizzazione di un impalcato in acciaio con soletta contenuta nella struttura di impalcato attuale. Le spallette del nuovo impalcato saranno esterne alle spalle attuali e sottofondate su micropali che trasferiscano i carichi direttamente alle argilliti sottostanti riducendo così le interferenze con la struttura esistente. In virtù della soluzione progettuale adottata, in via cautelativa per prevenire danni alla volta in ragione dei fenomeni di detensionamento conseguente a scavi e demolizioni, i tecnici hanno ritenuto opportuno realizzare una struttura reticolare provvisoria di sostegno in tubi "Innocenti". La struttura dovrà essere completata prima delle fasi di demolizione dell’impalcato esistente".

I prossimi adempimenti tecnici della Provincia relativi al ponte sull’Edron prevedono ora l’approvazione del progetto esecutivo e, quindi, la gara di appalto per l’affidamento dei lavori. I tempi di esecuzione si prevedono in 334 giorni, quindi circa un anno di lavoro dal momento della consegna. La maggior parte delle lavorazioni previste si svolgerà applicando un senso unico alternato, regolato da semaforo, ma sono previsti anche dei periodi di chiusura totale del ponte che saranno comunicati successivamente all’apertura del cantiere.

Dino Magistrelli