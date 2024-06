Ponte all’Abate, la chiusura. Da martedì via agli interventi

La fatidica data è arrivata. Martedì 11 giugno scocca l’ora della chiusura per lavori del Ponte all’Abate, tra la Lucchesia e la Valdinievole. Si è attesa la fine dell’anno scolastico per contenere le criticità, visto l’elevato numero di bus e torpedoni che ogni giorno, con le scuole aperte, devono transitare da quella zona. Fino a metà settembre tale problema è perlomeno rinviato. Lo stop influirà su entrambi i versanti, con le cartiere di Villa Basilica e in parte di Capannori, fortemente preoccupate. Alcuni rumor indicano una i potesi di azione legale di alcuni imprenditori nei confronti delle istituzioni per i disagi arrecati. Certo è che per questioni di sicurezza l’intervento di ristrutturazione di questa infrastruttura, che secondo le previsioni dovrà proseguire per almeno sette mesi, è necessario. Anche se tempi certi del cantiere non ce ne sono. Nel frattempo auto e camion dovranno utilizzare percorsi alternativi per spostarsi tra Piana di Lucca e Valdinievole ma anche per raggiungere e tornare da Collodi e Villa Basilica.

Prevista una viabilità alternativa per gli autoveicoli e i mezzi pesanti che interesserà anche il territorio di Capannori. Per quanto riguarda i bus e gli autoveicoli i mezzi provenienti da Lucca e diretti a Pescia, dovranno girare obbligatoriamente a destra, prima del Ponte all’Abate e passare da Veneri.

Il percorso alternativo sarà segnalato da una apposita segnaletica. I bus e gli autoveicoli che invece provengono da Pescia e sono diretti verso Lucca dovranno, prima di Ponte all’Abate, girare obbligatoriamente a destra sulla via Panoramica, che è a senso unico.

Da lì dovranno proseguire per via delle Cartiere attraversare l’abitato di Collodi e girare nuovamente a sinistra per via Pasquinelli a senso unico per svoltare poi a destra in via di Confine sulla strada provinciale 12 e continuare verso la strada regionale 435 via Pesciatina e proseguire verso Lucca secondo il tragitto originario. Per i residenti di Capannori, via delle Fornacette a Lappato resterà percorribile nei due sensi di marcia. Per i mezzi pesanti provenienti da Lucca e diretti verso Collodi e Villa Basilica, e viceversa, quelli provenienti da Pescia, Villa Basilica e Collodi diretti verso Capannori e Lucca dovranno utilizzare l’autostrada A11 e servirsi del casello di Chiesina Uzzanese, sia in entrata che in uscita.

Massimo Stefanini