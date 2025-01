Polo di Camigliano. Via libera al progetto

Semaforo verde per il progetto esecutivo del nuovo polo scolastico, asilo e primaria, a Camigliano. L’opera consentirà la continuità educativa dai 3 ai 14 anni. Erano state richieste alcune integrazioni e modifiche che sono state recepite. Dopo questo step diventa imminente il cantiere, visto che c’è la copertura finanziaria ed già stato aggiudicato l’appalto integrato alla costituenda A.T.I. Associazione Temporanea Imprese, tra la ditta CO.GE.VI. s.r.l. di Colli a Volturno, Isernia, mandataria e la ditta Cipriani Giuliano Costruzioni srl della Provincia di Caserta, mandante. Tutto ciò emerge dalla determinazione numero 54 del 23 gennaio, all’albo pretorio on line. Prima pietra a giorni.

Nei giorni scorsi il sindaco, Giordano Del Chiaro ha indetto una pubblica assemblea, per presentare i dettagli a tutte le famiglie e ai cittadini. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 450 mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che va ad aggiungersi al finanziamento di 4 milioni e 350 mila euro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) attraverso i mutui Bei (Banca Europea degli Investimenti) e agli 800 mila euro stanziati dal Comune stesso con fondi propri.

Il nuovo complesso scolastico sorgerà su aree situate a nord della scuola media di via delle Pianacce e ospiterà la scuola dell’infanzia attualmente situata all’incrocio tra via della Ralle e via Stradone, che necessita di rilevanti interventi di adeguamento, che sarà realizzata su un solo piano e la primaria, attualmente ubicata nei locali della scuola Media, sarà costruita su due piani. La creazione del polo scolastico di Camigliano è una novità per per tutta la comunità. Obiettivo dell’amministrazione comunale anche la realizzazione di un parcheggio, di aree verdi e una modifica della viabilità di accesso al polo scolastico.

Massimo Stefanini