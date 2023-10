Politiche a contrasto della povertà a Lucca: esperienze di territorio

In un contesto come quello attuale, con incertezze economiche per molte famiglie, parlare di politiche

di contrasto alla povertà è assai attuale. Lo si farà domani

a Capannori, all’Auditorium

del Distretto Socio Sanitario

in piazza Moro. Interverranno l’assessora alle Politiche sociali della Regione Toscana, Serena Spinelli; il sindaco Luca Menesini; la direttrice dei Servizi Sociali dell’Azienda Usl Toscana nord ovest Laura Guerrini.

Alle 15.30 si terrà la prima sezione del convegno intitolata “Prendere parte: welfare

di comunità e processi partecipativi“ con Brunella Casalini dell’Università

di Firenze, Gino Mazzoli dell’Università Cattolica

di Milano e Cristina Corezzi della Regione Toscana.

Alle 17 si parlerà di esperienze di territorio con gli interventi

di Dania D’Olivo per il Comune di Capannori; Romina Nanni, dirigente dei Servizi Lavoro Lucca e Pistoia; Maurizia Guerrini e Arianna Pisani Caritas Lucca; Mariagiulia Mannocci per il Comune

di Capannori, Filippo Battaglia e Laura Gianni per il Comune

di Lucca ed Eluisa Lo Presti direttrice della Zona Distretto Piana di Lucca.

Si proseguirà con

le conclusioni del vicesindaco di Capannori ed assessore

al Sociale, Matteo Francesconi (nella foto).

Info 0583.428750; convegno.sociale@comune.capannori.lu.it.

M.S.