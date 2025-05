“Poesie, Pensieri“, debutto letterario di Stefano Giambastiani

“Poesie, Pensieri”: il debutto letterario di Stefano Giambastiani, voce dell’anima tra musica e parole, dal 30 maggio sarà disponibile in formato cartaceo ed eBook.

Da un microfono e dalle corde di una chitarra alle pagine di un libro: Stefano Giambastiani, classe 1981, già noto sulla scena alternative italiana per i suoi progetti musicali Acid Brains e Solo1981, firma il suo esordio letterario con “Poesie, Pensieri”, una raccolta intensa e autentica di emozioni, ricordi e riflessioni.

Originario di Borgo a Mozzano e da anni residente in Versilia, Giambastiani porta in queste pagine tutta la forza di chi ha vissuto la vita a pieno ritmo: "Le tappe della vita dalla gioventù all’età adulta raccontate sotto forma di poesie e pensieri. Alti e bassi si susseguono tra le righe, ma sempre con la voglia di combattere e crescere. Perché la vita è la più grande sfida e la più brava maestra con cui avremo a che fare", racconta l’autore.

Senza filtri, visceralmente sincera, la raccolta è un viaggio emotivo in cui ogni lettore potrà ritrovare un frammento di sé. Un’opera che non cerca risposte, ma accende domande. Uno specchio dell’anima per chi è disposto a guardarsi dentro. “Poesie, Pensieri” sarà dunque disponibile dal 30 maggio su Amazon, in libreria e dall’autore – anche in eBook.

Dopo gli ottimi riscontri della prima presentazione in anteprima del 22 maggio allo Sky Stone & Songs di Lucca (sempre più un punto di riferimento per gli artisti lucchesi e non solo) le altre già confermate saranno: venerdì 6 giugno alle 18 alla Biblioteca comunale di Borgo a Mozzano; sabato 14 giugno sempre alle ore 18 a “Mosaica“ Lido di Camaiore. Presto se ne aggiungeranno di nuove.