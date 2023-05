Poesia, torna il concorso dedicato a Seghetti

MONTECARLO

Ritorna a Montecarlo anche quest’anno il concorso di poesia intitolato a Simone Seghetti, giunto alla dodicesima edizione e dedicato ad un ex vigile urbano del Comune di Montecarlo che si dilettava con questa forma d’arte. Fino a sabato 10 giugno è possibile inviare la domanda di partecipazione con allegate le proprie opere. La premiazione si svolgerà nel chiostro dell’Istituto Pellegrini Carmignani, domenica 9 luglio alle 21.

Tre le sezioni previste. "Giacomo Puccini e le figure femminili nelle sue opere". Il prossimo anno ricorrerà il Centenario della nascita del compositore lucchese Giacomo Puccini, assiduo frequentatore del teatro dei Rassicurati. Le sue opere, celebri anche oltreoceano, hanno come protagoniste donne ed eroine che percorrono storie, sia con sfaccettature epiche sia attuali, con ruoli di rilievo, hanno rapporti conflittuali con l’amore e con la vita, affrontano problematiche di un’epoca che appare lontana, ma che ci è più vicina di quanto pensiamo.

In occasione del centenario della nascita del Maestro, gli organizzatori hanno ritenuto assegnare questo premio al tema: "Giacomo Puccini e le figure femminili nelle sue opere". Poi la sezione B, "Due amiche per la musica: Anna Maria Canali e Maria Callas". La prima, nata a Lucca ma montecarlese di adozione dove ha abitato negli ultimi decenni della sua vita, mezzosoprano famosa in tutto il mondo, scelse Montecarlo come sua ultima dimora, circondata da ricordi di gioventù e affetti dell’infanzia. È famoso anche il suo rapporto di amicizia ma anche rivalità con la mitica Maria Callas, con la quale ha partecipato spesso a rappresentazioni teatrali. In occasione del 7° anniversario dalla sua morte, il Comune ha voluto ricordarla intitolandole la piazza di fronte alla sua abitazione. Per questo verrà assegnato il premio dal titolo: "Due amiche per la musica: Anna Maria Canali e Maria Callas". La sezione C sarà una menzione speciale: "Italo Calvino, la difficile convivenza tra uomo e ambiente", sezione dedicata e riservata ai ragazzi sotto i 15 anni di età L’ecologia, il cambiamento climatico sono argomenti caldi degli ultimi anni, che hanno mosso migliaia di studenti in tutto il mondo. L’impegno espresso dagli alunni delle nostre scuole li ha portati a vincere quest’anno un importante premio sulla tutela dell’ecosistema in cui viviamo. Su questo indirizzo verrà assegnato il riconoscimento. "La difficile convivenza tra uomo e ambiente".

Regole per la presentazione delle opere: ogni concorrente può partecipare con un massimo di due poesie e partecipare ad entrambe le sezioni (in questo caso dovrà essere presentata una sola per sezione). Tutto ciò dovrà essere in lingua italiana o vernacolo toscano (con traduzione). Ogni lavoro non dovrà superare indicativamente i 32 versi.

Massimo Stefanini