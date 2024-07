Poesia e giovani talenti a “Virtuoso“. Lo show nel giardino di casa Pascoli

Un omaggio alla grande passione di Giovanni Pascoli per la musica e per gli archi. Virtuoso & Belcanto Festival celebra il poeta con un concerto, domani alle 18 nel giardino di Casa Pascoli, a Castelvecchio Pascoli, che vedrà protagonisti tre giovanissimi e talentuosi musicisti: Julija Andersson al violino, Lisanne Schick alla viola e Jiaqi Liu al violoncello. L’ingresso all’evento è libero e gratuito. I tre artisti si esibiranno in diversi punti del giardino, alternandosi tra la Limonaia al piano terra, sotto le arcate superiori della stessa Limonaia e nella restaurata Sala del Teatrino, offrendo agli spettatori l’occasione di scoprire le suggestioni ispirate da Casa Pascoli.

Ad arricchire la serata, la giovane Cinzia Gabrielli introdurrà ogni momento leggendo tre poesie di Pascoli, in italiano e in inglese, proponendo un connubio tra musica e letteratura. Un evento corale, dunque, che da un lato celebra l’arte musicale e dall’altro promuove e valorizza il territorio, la sua storia e la figura di Giovanni Pascoli.

Virtuoso & Belcanto Festival è la manifestazione internazionale di musica classica che richiama a Lucca ogni anno oltre 250 artisti da ogni continente, protagonisti di masterclass, concorsi e concerti, con l’intento di amplificare la forza della cultura musicale e ampliare una rete di collaborazione e conoscenza del territorio lucchese nel mondo. Tra i molteplici eventi in cartellone due concerti che vedranno la presenza dell’Orchestra del Conservatorio di Milano con solisti, in programma per domenica 21 e martedì 23 luglio.

Altri due spettacoli, previsti per venerdì 26 e sabato 27 luglio, presenteranno le composizioni di Nicola Campogrande, composer in residence del Festival. Si riconferma, la presenza straordinaria del leggendario Alfred Brendel, habitué della rassegna, che arricchirà ulteriormente il programma di eventi del Festival. Ricordiamo che lae masterclass del 24, 25, 26 luglio sono aperte al pubblico con ingresso gratuito ( maggiori dettagli sul sito www.virtuosobelcanto.com). Giunto quest’anno alla sua nona edizione, Virtuoso & Belcanto Festival renderà Lucca la capitale della musica d’eccellenza fino al 28 luglio. Il programma completo del Festival e i biglietti per i concerti sono disponibili sul sito: www.virtuosobelcanto.com.