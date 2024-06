Pochi volontari, chiusa Anpana: "Non possiamo garantire servizi"

Dopo ben diciassette anni di presenza sul territorio, con sulle spalle migliaia di salvataggi e di recuperi di animali in difficoltà (ben 70 pulli recuperati solo nell’ultimo mese), la storica e tanto amata associazione Anpana Lucca ha purtroppo chiuso i battenti.

Un brutto colpo per la città, ma soprattutto per i tantissimi amanti degli animali che, grazie ai social, seguono ogni settimana le tante attività delle ormai celebri “divise verdi”. Una decisione sofferta, ma doverosa: "Mercoledì è stato il nostro ultimo giorno di servizio - commenta l’ex presidente Angelo Bertocchini - . Purtroppo non abbiamo più volontari che si possano occupare del recupero dei pulli e, quindi, non possiamo più garantire servizi per la convenzione stipulata con il Comune di Lucca. Adesso - conclude - siamo in attesa di un commissario straordinario".

Dopo l’annuncio – e lo sfogo – sui social proprio dell’ex presidente dell’associazione, sono nati anche spiacevoli fraintendimenti. Bertocchini, sul profilo social di Anpana, si è infatti lamentato di “alcuni funzionari del Comune“ che avrebbero criticato l’operato dei volontari dopo alcune segnalazioni arrivate dai cittadini.

Da qui, pensando erroneamente che l’amministrazione non avesse rinnovato la convenzione all’associazione – che invece c’è ed è attiva – da parte dei cittadini è partita addirittura una raccolta firme online che, in poche ore, è stata siglata da oltre duecento persone. Numeri che confermano quanto questa associazione sia amata dai lucchesi, e non solo.

Grande solidarietà anche da parte di Eros Tetti, portavoce regionale di Europa Verde - Alleanza Verdi Sinistra. "Ricordo e sottolineo l’eccezionale lavoro svolto dall’Anpana Lucca in questi anni - commenta - . Solo in un mese e poco più, l’associazione ha recuperato decine di volatili, con un tempo medio di intervento di 160 minuti, ben al di sotto delle 24 ore richieste. La perdita di Anpana - conclude Tetti - sarebbe un colpo durissimo per la nostra comunità e per tutti gli animali che essa protegge con tanta dedizione".

Ora, quindi, non resta che attendere il “miracolo“: l’arrivo di un commissario straordinario che possa riprendere in mano le redini dell’associazione, e il ritorno – o l’arrivo – di volontari che possano ancora portare avanti lo splendido servizio di Anpana. La petizione, quindi, andrebbe rinominata: “cercasi nuove leve“.

Giulia Prete