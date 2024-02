“Pochi medici per il Pronto soccorso“

"La criticità più urgente e più importante per il Pronto Soccorso di Lucca è quella legata alla carenza di medici. Con l’aumento del personale, la sua stabilizzazione e formazione è possibile migliorare anche il tema della relazione tra familiari e sanitari, altro problema emerso durante gli incontri": lo scrive la presidente della commissione Politiche Sociali, Abitative e della Salute Mara Nicodemo che ricorda come la commissione, nonostante le sia stata negata da parte dell’Asl la visita alla struttura, ha convocato, le Organizzazioni sindacali e, successivamente, l’Azienda Sanitaria, in particolare la direttrice, la coordinatrice degli Infermieri del Pronto Soccorso e della Direzione Sanitaria del San Luca.

"È noto come, da oltre un anno – sottolinea Nicodemo – i medici con contratto a tempo indeterminato del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Luca di Lucca siano rimasti 6 a fronte dei 13 degli altri pronto soccorso dell’ASL Toscana Nord Ovest. E se si pensa che il numero minimo previsto per rendere funzionale il Pronto Soccorso sarebbe di 18 medici ci rendiamo conto di quanto il problema sia grave". Lo scorso 16 gennaio è stata approvata una graduatoria regionale – le cui assunzioni sono gestite direttamente dalla Regione Toscana - con circa 50 medici destinati all’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, ma ad oggi, ricorda Nicodemo, sono stati convocati solo cinque medici, di cui tre per l’area territoriale di Lucca e Castelnuovo Garfagnana.

"Assolutamente troppo poco rispetto a quello di cui ci sarebbe bisogno – aggiunge – il sindaco Pardini fin da subito ha mostrato la sua sensibilità nei confronti delle gravi criticità del Pronto Soccorso. Già nel luglio ‘22, in accordo con il presidente dell’Ordine dei Medici e l’assessore al Sociale Minniti, ha, infatti, convocato gli interessati portando avanti il suo impegno presso l’Azienda Sanitaria e in Conferenza dei Sindaci. Di questo sono stati messi a conoscenza tutti i consiglieri della commissione che presiedo, ai quali è stata anche fornita la documentazione sull’argomento, che è stata poi illustrata dal consigliere incaricato per la sanità, Alessandro Di Vito".

La commissione non sta lavorando solo sulle problematiche del Pronto Soccorso, ma anche su quelle della sanità sul territorio a cui seguirà uno studio sulle liste d’attesa per le prestazioni sanitarie specialistiche. "Riguardo ad un’eventuale mozione proposta dalla minoranza – conclude Nicodemo – ci sembra ancora prematura, in quanto dovrà essere discussa in Commissione e con lo stesso sindaco, presidente della Conferenza Zonale Integrata della piana di Lucca, che fino ad oggi ha portato avanti le istanze che la commissione sta adesso analizzando".

Fabrizio Vincenti