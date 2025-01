Plebiscito per Laura. Eletta nel Consiglio. Nazionale di Federciclismo

Sono quattro i toscani eletti lunedì a Roma durante l’Assemblea Nazionale della Federciclismo. Con il vicepresidente, Saverio Metti, gli avvocati Duccio Panti e Stefano Gianfaldoni, rispettivamente alla Corte di Appello Federale 1° sezione e Tribunale Federale 2° sezione, in luce troviamo anche la nostra giovane Laura Puccetti, eletta come consigliere federale per i Tecnici. Laura Puccetti, classe 1974, vive nel comune di Coreglia Antelminelli, per la precisione nella frazione di Piano di Coreglia, e negli ultimi 4 anni ha seguito con grande impegno e passione l’attività giovanile del settore, come coordinatrice della struttura giovanile del Comitato Regionale Toscana.

Con la sua candidatura in quota tecnici, ha ottenuto una sorta di plebiscito, conquistando 17 dei 21 voti disponibili, oltre ai complimenti dei dirigenti nazionali della Federciclismo e a quelli dei suoi colleghi del nuovo gruppo di lavoro, con i quali collaborerà per i prossimi 4 anni. Tanta la soddisfazione espressa anche in ambito locale, provinciale e regionale, soprattutto in valutazione del fatto di come sia la prima volta, dopo molti anni, che una esponente del ciclismo lucchese vada a rivestire un ruolo di indubbia rilevanza. Alle molte voci di plauso si aggiungono anche quelle dell’amministrazione di Coreglia guidata dal sindaco Marco Remaschi, che si congratula pubblicamente con Laura per voce del vicesindaco Giorgio Daniele.

"Tanti auguri e rallegramenti a Laura per il prestigioso traguardo raggiunto - le sue parole - . Una donna determinata, forte e competente, molto apprezzata nel nostro Comune e nel nostro amato paese di Piano di Coreglia". Entusiasmo alle stelle e tanta voglia di iniziare con nuovi progetti per Laura Puccetti, che non ha dimenticato di ringraziare per la vicinanza ricevuta. "Un ringraziamento va a chi mi ha incoraggiato e a chi mi ha dato fiducia - il suo commento a margine dell’elezione - . Da oggi parte una nuova avventura e io, come sempre, farò del mio meglio per cercare di non deludere e per portare il massimo beneficio possibile al movimento ciclistico italiano".

"Sono particolarmente felice anche di poter avere come compagno di viaggio il vicepresidente Saverio Metti che, con me, fa parte di questa bellissima squadra di lavoro - conclude - in seno al nuovo Consiglio Federale".

Fiorella Corti