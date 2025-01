Pizza party per la salute della natura

Una cena dei Custodi degli alberi e del suolo di Barga, per finanziare le proprie attività. Venerdì 10 gennaio si terrà al ristorante La Pergola di Varga in via del Giardino. "Come Custodi degli alberi e del suolo abbiamo organizzato un Pizza Party - scrive il gruppo - a cui invitiamo tutta la popolazione, grandi, piccini e famiglie per iniziare il nuovo anno di attività. Sarà una serata di festa, per stare insieme, conoscerci meglio e creare uno spazio libero in cui poter tirar fuori nuove idee per custodire sempre meglio la nostra terra, fonte di vita per noi e per i nostri figli. La cena servirà anche per finanziare un importante incontro che si terrà venerdì 24 gennaio all’oratorio del Sacro Cuore e cioè l’incontro con Paolo Pileri, professore ordinario di pianificazione territoriale ambientale al Politecnico di Milano, forse il massimo esperto italiano di suolo e massimo custode del suolo a livello nazionale. Per iscriversi al pizza party, contattare il 3772313608 oppure il 3386504192.