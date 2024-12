Più nati, in controtendenza. Scende invece l’indice degli anziani ogni 100 giovani

La notizia sarebbe più che buona, ottima. Sembra tornato a crescere, anche se di poco, il tasso di natalità nella nostra provincia. Secondo il report statistico del “Sole“ il tasso di natalità ogni mille abitanti nella nostra provincia sarebbe cresciuto tra il 2023 e il 2024 di un buon 1.9 per cento. L’indice di vecchiaia, ovvero il numero di anziani ogni 100 giovani, invece scende del 3.7%. Invece non ci sono variazioni sullo spazio abitativo, ovvero la superificie media delle abitazioni per i componenti della famiglia. In ambito cultura gli indicatori sono al positivo. Evidentemente non sono “tracciate“ le recenti chiusure delle librerie (Ubik e Lucca Libri) nel centro storico: la percentuale di presenza ogni 100mila abitanti è più 6.4%.