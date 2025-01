Più famiglie ad Altopascio. La fotografia dei residenti. Aumentano gli stranieri

Altopascio valica quota 6 mila con il segno più rispetto a 12 mesi fa, Porcari stabile anche se con un lieve calo. Sono queste le tendenze degli altri Comuni della Piana che abbiamo preso in esame, dopo Capannori, il più esteso e popoloso. Partiamo dalla cittadina del Tau. La popolazione residente al 1 gennaio 2024 era di 15.949 persone, maschi 7.854, femmine 8.095. Capitolo stranieri: maschi 1.074, femmine 1.165, per un totale di 2.239. Le famiglie erano 6.425. Invece adesso, la popolazione residente al 31 dicembre 2024 è di 16.042 residenti: maschi 7.936, femmine 8.106 Gli stranieri sono 2232, maschi 1.083, femmine 1.149. Le famiglie attuali sono 6.444. I numeri dicono che gli stranieri, all’ombra della Smarrita costituiscono quasi il 14% (13,9) dell’intera popolazione. Le comunità più numerose sono l’Albania, con 760 residenti (maschi 388, femmine 372). A seguire in questa speciale classifica Romania, Marocco, Tunisia, Senegal e Cina, in grande ascesa.. Altopascio è stato uno dei territori a maggiore tasso di immigrazione sin dalla fine degli anni Novanta. Sostanzialmente stabile la popolazione di Porcari, che perde solo cinque unità rispetto all’anno precedente. Al 31 dicembre 2024 i porcaresi risultano essere 8870, maschi 4370, femmine 4500. Il 31 dicembre del 2023 erano 8875. Una variazione, con segno meno, ma veramente minima, quasi impercettibile a questi livelli statistici e demografici. Gli stranieri comunitari sono 200: maschi 85, femmine 115. Quelli non appartenenti alla Comunità Europea ammontano a 828: maschi 413, femmine 415. Totale stranieri comunitari ed extracomunitari, 1028, di cui 498 maschi e 530 femmine. Il totale delle famiglie è di 3667. La media dei componenti è di 2.4. Al 31 dicembre 2023 la popolazione residente era di 8875 persone, totale maschi 4388, totale femmine 4487. Gli stranieri comunitari erano 196, ora 200, anche qui quasi invariato il dato. Quelli comunitari ed extracomunitari, in totale erano 999, ora 1028. le famiglie 3645. Curiosamente ci sono ventidue famiglie in più e cinque persone di meno. Porcari è un territorio ricco di aziende, anche multinazionali, che richiamano molti pendolari del lavoro ogni giorno. Un territorio tra i più piccoli della Provincia di Lucca, che però produce un quinto della sua ricchezza, dell’intera Provincia, appunto. Massimo Stefanini