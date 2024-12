Più auto e smog, ma primi per isole pedonali

Più auto in circolazione rispetto allo scorso anno, e non serviva la classifica sulla qualità della vita a farcelo scoprire. La percezione è evidente ogni giorno nelle nostre strade. L’incremento nell’ultimo anno è stato del 2.9%. Sappiamo anche quanto tutto ciò ci costi, insieme agli impianti di riscaldamento, quando parliamo di ambiente e in particolare di aria che respiriamo. La concentrazione delle polveri sottili non è un elemento di tranquillità per il nostro ecosistema già da diversi anni. E si può migliorare anche quando si parla di piste ciclabili. Però arriva un premio (inaspettato?), e riguarda la superficie stradale pedonalizzata, calcolata in metri quadrati per ogni abitante. Ebbene questo specifico dato ci vede svettare primi assoluti della classifica nazionale del Sole 24 Ore, insuperati da Venezia che si deve accontentare di un secondo posto, e di Firenze che raggiunge il sesto posto.

L.S.