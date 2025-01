Pitzoi si arrende. Chiude la storica edicola di Piazza

Con la fine dell’anno ha chiuso un’attività commerciale e storica di Castelnuovo. Si tratta dell’ Edicola di Piazza, gestita negli ultimi 18 anni da Cristiano Pitzoi (foto), con l’aiuto prezioso di papà Giovanni e di mamma Giovanna Bravi per coprire tutte le ore di apertura. L’ultrasecolare edicola è sempre stata in piazza Umberto, vicino alla Rocca ariostesca, spostandosi nel tempo soltanto di pochi metri. "Per sedici anni – racconta Cristiano Pitzoi – ho gestito l’attività che avevo rilevato da Manlio Pesetti e dalla sua famiglia. Per otto anni l’attività è rimasta nel caratteristico chiosco, negli ultimi otto sono stato in questo locale, a pochi metri di distanza. Motivo della chiusura è il fatto che non posso ulteriormente contare sull’aiuto di papà e mamma. Gli anni passano per tutti e la fatica si fa sentire a una certa età. Mia moglie Paola Neri insegna al Liceo, la figlia Matilde, 16 anni, è studentessa e pertanto ero in pratica rimasto solo. Da qui questa scelta che per me è molto dolorosa , dato che fin da piccolo avevo il sogno di gestire un’edicola e finalmente 18 anni fa si era realizzato, quando l’avevo acquistata da Pesetti. Per la nuova attività avevo interrotto il rapporto lavorativo con la Kedrion. Ho 53 anni, ho fatto questa bella esperienza professionale e spero di inserirmi di nuovo in un’attività lavorativa che però mi lasci un po’ di tempo libero per me e per la mia famiglia. Iniziai a lavorare in edicola il 5 settembre 2008 e Matilde nacque il 19 dello stesso mese. Anche queste due date le porterò nel cuore, in qualche modo legate fra di loro". Cristiano Pitzoi ci ha parlato anche di alcuni contatti per cedere l’attività, ma non si sono mai concretizzati. Ora, dunque, la chiusura che crea difficoltà anche per i nostri lettori.

Dino Magistrelli