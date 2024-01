Pista pattinaggio pronta a marzo “Tornano a casa due società“

Il pattinaggio sulla via del Brennero è al conto alla rovescia. Dopo anni di pioggia battente direttamente sulla pista, è stata appena completata la nuova copertura. “Al momento le società si stanno allenando al Polo Fiere, ma siamo vicini al varo per la pista di pattinaggio dove manca solo il rinnovo della pavimentazione in accordo con le società in concessione e le ringhiere. Restano gli spogliatoi vecchi e fatiscenti – evidenzia Barsanti – ma stiamo cercando il modo di rinnovare anche quelli. Intorno a fine febbraio, inizio marzo l’impianto potrà riaprire“.

Accanto c’è il famoso planetario, rimasto per anni senza babbo né mamma. “Abbiamo tentato di inserirlo nei progetti finanziati dal Pnrr, però è rimasto escluso. Proseguiremo con la progettazione anche perché è l’unico modo per farsi trovare pronti e intercettare anche in corsa risorse utili“. C’è una road map sui campi sportivi da calcio. “E’ un taglio netto con il passato. In questo momento stiamo ultimando le valutazioni frutto di sopralluoghi. Il fine di tutto ciò è di permettere di giocare in campi e tribune in regola, dove possa entrare il pubblico senza scaricare eventuali colpe e responsabilità sul presidente della società, modus operandi invece fatto proprio dall’amministrazione precedente“.

L.S.