Piscina Palasport, nuovo gestore. E’ la lucchese Asd Omega Sport “Pronti a riaprire tra un mese“

La piscina del Palasport ha un nuovo gestore. Sì e no.

Sì perchè l’impianto è effettivamente stato affidato non più al Circolo Nuoto Lucca – che confidava in una proroga – ma alla società lucchese Asd Omega Sport presieduta da Valentina Marsili. No perchè questa società in realtà è composta dalle persone che hanno gestito per anni la piscina del Palazzetto dello Sport, anche se in quel caso sotto il titolo “Circolo Nuoto Lucca“, prima che avvenisse una sorta di strappo interno.

Dunque il responsabile della piscina sarà l’ingegner Paolo Simonetti, che appunto era già gestore del Palazzetto ma per conto, allora, del Circolo Nuoto Lucca. Simonetti è una persona molto conosciuta e stimata, da venti anni ininterrotti nel settore.

“L’intento della nostra società – fa sapere l’ingegner Simonetti – è quello creare una nuova proposta di nuoto sul territorio della Piana e della Valle del Serchio. Da tre anni come Asd Omega Sport siamo gestori delle Piscine comunali di Barga“. Dunque la svolta per l’impianto natatorio del Palasport, che negli ultimi anni, dal 2020, è off limits a causa di lavori che non vedevano mai la fine. L’assegnazione, da bando, è per 36 mesi prorogabili di altri 12.

“Una soluzione ponte per permettere la godibilità dell’impianto – aveva dichiarato a questo proposito l’assessore Fabio Barsanti –, in attesa di aver realizzato il maxi progetto nell’ex area della Croce Rossa alle Tagliate. Un project financing che prevederà una piscina da 25 metri, una vasca all’aperto e una ludico motoria“. Il Circolo Nuoto aveva dato battaglia avanzando il ricorso al Tar per il mancato rinnovo della concessione della gestione della piscina del Palasport. Secondo il Circolo Nuoto a termine di legge e di accordi, la proroga della gestione sarebbe dovuta scattare “automaticamente” ma l’amministrazione Pardini aveva deciso di procedere con un nuovo bando per l’assegnazione.

Alla fine l’ha spuntata dunque l’Asd Omega Sport – ieri l’esito ufficiale della gara di affidamento – che punta a restituire l’impianto comunale a nuova vita, e a riavviare i corsi di nuoto per bambini e adulti oltre alle attività di ginnastica in acqua. E, non ultimo, restituire posti di lavoro. Quando? “Burocrazia e incognite a parte la piscina è pronta, praticamente nuova. Basterebbe solo un mese per gli ultimi ritocchi“.

Laura Sartini