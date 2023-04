Piscina comunale, scatta il bando Il Comune cerca un gestore Ma l’accesso dovrà restare gratuito

Nel comune di Vagli Sotto fervono i preparativi per l’organizzazione dei servizi da offrire ai turisti in arrivo sul territorio in previsione della stagione estiva. Si parte con la prospettiva della riapertura dell’ormai più che nota piscina comunale "Le Monache", posizionata nel centro del capoluogo con vista monti e lago e dalla caratteristica, unica e apprezzatissima dai tanti visitatori, dell’entrata gratuita.

Appena uscito, infatti, il bando predisposto dall’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Lodovici per stabilire l’assegnazione della sua gestione, prevista dal prossimo 15 giugno e fino al primo di settembre. Il bando prevede un canone di concessione a base d’asta di 600 euro annuali e sarà soggetto a offerte al rialzo, l’affidamento in gestione della piscina fino al 31 dicembre del 2023 con delle regole ben precise, come il periodo minimo di apertura della piscina che dovrà essere almeno dal 15 giugno al primo settembre con un accesso giornaliero minimo dalle 10 alle 18, a prescindere dalle condizioni meteorologiche, e, soprattutto, dovrà essere mantenuto l’ingresso gratuito alla struttura per tutti.

La concessione contempla, inoltre, la responsabilità dell’impianto con l’utilizzo della piscina scoperta, del bar, degli spogliatoi, della vasca idromassaggio, e di tutti i servizi presenti all’interno dell’impianto, oltre alla gestione degli impianti tecnologici e il coordinamento di ogni attività in previsione. Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione da allegare indicata nel bando e nell’avviso pubblico e l’offerta economica secondo le modalità precisate negli stessi.

Il plico contenente la domanda di partecipazione e l’offerta dovranno pervenire per posta raccomandata AR, oppure a mano al protocollo del Comune di Vagli Sotto entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 27 aprile. I plichi che perverranno in ritardo rispetto ai predetti termini non verranno presi in considerazione: a tale scopo faranno fede il timbro, la data e l’ora apposti, all’atto del ricevimento, dall’Ufficio protocollo. Il recapito di plichi entro il termine rimane ad esclusivo rischio del mittente e non farà fede il timbro postale di spedizione.

Questo l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio protocollo del Comune di Vagli Sotto: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e il lunedì e martedì dalle ore 15 alle ore 18, ad eccezione delle giornate festive infrasettimanali.

Fiorella Corti