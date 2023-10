"Piscina comunale di Lucca, altro rinvio"

Il Partito Democratico comunale interviene sull’ennesimo rinvio della riapertura della piscina comunale del Palatagliate. "Uno slittamento che crea ulteriore disagio ai tanti cittadini lucchesi che da tempo attendono che l’impianto torni ad essere fruibile. Una notizia che cozza con quanto annunciato solo pochi mesi fa quando l’assessore Barsanti aveva fissato la riapertura per ottobre. Sarà invece durante questo mese, o perlomeno questa l’indiscrezione emersa, che la Giunta pubblicherà un bando di gestione dell’impianto, con conseguente slittamento a data da destinarsi dell’effettiva riapertura".

"Considerando la solerzia con cui Barsanti e altri membri dell’attuale maggioranza incalzavano l’amministrazione Tambellini, lamentando ritardi nei lavori, ci saremmo aspettati una pubblicazione del bando in tempo utile per riaprire la piscina effettivamente a ottobre, come annunciato dagli stessi. Dopo oltre un anno di amministrazione Pardini – sottolineano il segretario Gabriele Marchi e il delegato allo sport della segreteria comunale Leonardo Dinelli – il dato di fatto è che la piscina comunale è ancora chiusa e si procede di annuncio in annuncio. Ci auguriamo che questa non faccia la fine di altri altri bandi presentati come la svolta decisiva e poi andati deserti. Il Comune si attivi per completare la pratica rapidamente e dare una risposta concreta ai cittadini costretti a rivolgersi ad altre strutture“.