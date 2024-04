Pisan Cantos di Pound successo per la replica,. Lazzarini soddisfatto

Al Teatro San Girolamo è andata in scena la replica dello spettacolo sui Pisan Cantos di Ezra Pound, l’happening con letture drammatizzate, canto, accompagnamento musicale dal vivo già

rappresentato sul palcoscenico del Teatro del Giglio il 20 marzo scorso nell’ambito della settimana “PPP Pea Pound Pasolini. Tre irregolari del Novecento”. Fulcro della rappresentazione sono i “Pisan Cantos”, opera legata a uno dei momenti più tragici della vita di Ezra Pound, quello della prigionia subita ad Arena Metato nel 1945: una deflagrazione di versi che ci arrivano in frammenti apparentemente sconnessi, ma che in realtà risuonano come una misteriosa partitura. "Siamo felicissimi di questa replica - afferma Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico del Giglio -. Il Teatro sta seminando bene in città, e i frutti, come questo bellissimo lavoro degli studenti del Machiavelli e dei loro docenti sui Pisan Cantos di Pound ne è una prova tangibile e di valore. La nostra concezione del Teatro è quella di una realtà pubblica, viva e aperta, per far sì che la cultura e l’arte possano giocare un ruolo sempre più incisivo per la crescita di questa città e in particolare dei suoi giovani".