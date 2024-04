“Pietre Rosse“ è il libro d’esordio di Carlo Miotti. Domani all’Atelier Ricci

“Pietre Rosse” è il libro d’esordio di Carlo Miotti, un thriller psicologico dal finale sorprendente, verrà presentato venerdì 5 aprile alle ore 18 all’Atelier Ricci in via Burlamacchi 32 a Lucca. Oltre all’autore, che è anche un noto veterinario impegnato nella difesa dei diritti degli animali, interverranno Nadia Bessi, giornalista e esperta di letteratura e cinema e Nicola D’Olivo cultore del mondo dei Comics and Games. La presentazione è curata da Franca Severini. Sinossi: Daniele, insieme a suo fratello Francesco, vive in un piccolo paese nel cuore della Toscana. All’improvviso si ritrova catapultato in un terribile incubo: i suoi genitori e alcuni dei suoi più cari amici sono scomparsi nel nulla, senza lasciare alcuna traccia. A capo dell’indagine sulle sparizioni c’è il maresciallo Gianluca Onesti, che si avvale del prezioso aiuto di una squadra speciale di agenti segreti: il maggiore Antonio Bini, il tenente Erik Conti e il sottotenente Andrea De Angelis. Parole incise con il colore rosso nei luoghi limitrofi a quelli delle sparizioni, un testimone oculare, un video catturato da un drone: sono tanti i tasselli dell’incredibile puzzle, ma chi c’è dietro a tutto questo? E perché?