Pier Giorgio Ardeni presenta il suo libro sulle classi sociali

La Cgil Lucca invita alla presentazione del nuovo libro di Pier Giorgio Ardeni “Le classi sociali in Italia oggi”, che si terrà domani dalle 17.30, a Viareggio, nella Sala Maestri d’Ascia e Calafati in Via Coppino 245. La conferenza, alla quale sarà possibile partecipare liberamente, sarà aperta da una breve introduzione a cura di Paolo Puccinelli, Segretario Generale del Nidil Cgil Lucca. L’autore dell’opera interverrà per descrivere i percorsi storici, politici e sociali che hanno portato ad un progressivo cambiamento dello stesso concetto di classe sociale. L’accezione odierna del termine, infatti, non può essere considerata uguale a quella di un secolo addietro, ma nemmeno rispetto a quella di una decina di anni fa. I cambiamenti avvenuti sempre più rapidamente nella nostra società, nell’economia, nei modelli produttivi e lavorativi non consentono di interpretare il concetto stesso di classe sociale secondo i medesimi canoni del passato. È dunque necessario ripensare agli schemi che delineano i confini di ciascuna classe sociale, e a come queste si collochino nella società odierna. A guidare la discussione con Ardeni sarà Maurizio Brotini, Segretario della Cgil Toscana e presidente dell’Ires Cgil Toscana,