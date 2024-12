Pienone nei ristoranti. I lucchesi non rinunciano ai piatti della tradizione

I lucchesi si preparano a salutare l’arrivo del 2025 con il tradizionale cenone di Capodanno che segna, ancora una volta, il tutto esaurito nei ristoranti della città. Una tradizione consolidata che conferma la passione per la buona cucina e l’atmosfera festiva che caratterizza questo periodo dell’anno.

Molti locali hanno registrato, già da settimane, il sold out per questa sera di Capodanno. Dal Celide al Giglio, passando per le trattorie storiche e quelle nate da poco, i menù curati nei minimi dettagli e pensati per soddisfare tutti i palati contribuiranno al successo della serata. Un connubio perfetto tra l’elevata qualità dell’offerta gastronomica e gli eventi cittadini che animano il centro storico, rendono senza dubbio Lucca una meta per il Capodanno.

Per l’occasione, i ristoranti lucchesi hanno proposto menù fissi di degustazione che mettono al centro prodotti locali e stagionali. Le proposte spaziano dai piatti della tradizione toscana a creazioni più innovative, con l’obiettivo di accontentare una clientela eterogenea, composta da residenti e turisti. Nonostante la costanza con gli anni passati, l’atmosfera di festa creata dagli eventi cittadini ha giocato un ruolo fondamentale nel richiamare visitatori, dal grande Party in musica di Radio Italia in piazza Santa Maria ai mercatini natalizi, renderanno il centro storico il cuore pulsante dei festeggiamenti per il nuovo anno.

Questa vivacità ha incoraggiato molti a scegliere i ristoranti del centro e della prima periferia per il cenone, combinando il piacere di una cena con la possibilità di vivere il Capodanno immersi nella città. Una risposta più che positiva da parte della clientela che sceglie di passare il capodanno non solo nella nostra città ma anche nei suoi ristoranti storici e non, apprezzandone la cucina e le tradizioni.

Il successo del Capodanno lucchese rappresenta anche una spinta importante per l’economia locale. Ristoranti pieni e un centro storico animato testimoniano l’efficacia di una formula che coniuga ospitalità, cultura e tradizione culinaria.

Con il tutto esaurito nei ristoranti e una città che si veste a festa, Lucca si conferma una delle mete più ambite della Toscana per accogliere il nuovo anno all’insegna del gusto e della convivialità.

Rebecca Graziano