Piccoli inventori I giochi finalisti scelti da “Lume“

Eureka! Funziona! Ecco gli 8 finalisti ammessi alla gara territoriale, che si terrà domani mattina a Palazzo Bernardini, sede di Confindustria Toscana Nord. Si tratta di 8 giochi selezionati in questi giorni dai valutatori del comitato delle 10 aziende del progetto LU.ME. Lucca metalmeccanica (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec), che insieme a Confindustria Toscana Nord portano a Lucca da 9 anni il concorso nazionale bandito da Federmeccanica con il patrocinio del MIUR.

Ogni giocattolo è stato progettato, realizzato e promosso da un team di giovani inventrici e inventori delle classi terze, quarte e quinte primaria del territorio provinciale. Il team del giocattolo vincitore tra le classi quinte parteciperà all’appuntamento nazionale del concorso, in cui tutti i giocattoli saranno esposti insieme, che si terrà mercoledì 17 maggio a Frosinone. Ecco allora i giocattoli in finale. Per le classi terze sono in gara “Il Palpercors” realizzato da un gruppo della scuola primaria “Santa Marta” di Viareggio e “Il Pesce palla Alfredo” proveniente dalla “Bruno Nardi” di Spianate (Altopascio). Per le classi quarte ci sono “PandHabitat” della scuola primaria “Lambruschini” di Viareggio, “Fasty” della “Giovanni XXIII” di San Lorenzo a Vaccoli (Lucca), “Il Risveglio della Mummia” della “S. Poli” di Gallicano.

Per le classi quinte hanno superato la selezione “Acchiappa la pappa” della “Guidi” di Antraccoli, “L’abbattipesce” della “Santa Marta” di Viareggio e “Bowling Mind Blowing” della “Gasperini” di Capezzano Pianore (Camaiore). Quest’anno il tema è la pneumatica, che ha messo a dura prova inventrici e inventori con palloncini, camere d’aria, attrito e pressione. Ultimi giorni, adesso, per i playtest e i ritocchi finali! In palio ci sono buoni per l’acquisto di libri e, per i vincitori delle quinte, la trasferta per la finale nazionale. Per tutti merenda e gadget offerti da LU.ME. Il progetto “Eureka! Funziona!” è sviluppato da Federmeccanica in collaborazione con l’associazione Insegnamento Fisica (AIF) e l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT).