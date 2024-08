Piccola frazione, ma dal cuore grande. Nasce il Nuovo Circolo Anspi di Cogna

Con un totale di 202mila euro, ottenuti dal Comune di Piazza al Serchio nell’ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA), è stato recuperato, ristrutturato, messo a norma e modernizzato l’edificio (ex scuola) di proprietà comunale, dove oggi ha sede il Nuovo Circolo Anspi di Cogna, piccola, ma storica frazione di Piazza al Serchio.

"Come amministrazione comunale - commenta il sindaco Andrea Carrari - ci siamo impegnati per trovare fondi e dare agli abitanti di Cogna un luogo sociale, di ritrovo, di aggregazione, punto fondamentale per fare rivivere il paese, dato che non c’erano più botteghe o luoghi aperti al pubblico. Ringrazio l’assessore regionale Stefano Baccelli per la sua collaborazione al disbrigo delle pratiche a livello regionale, l’ufficio tecnico comunale e i bravi e dinamici volontari di Cogna che hanno collaborato e che ora gestiranno, sicuramente con impegno e attenzione, il locale concesso loro in comodato d’uso".

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Andrea Carrari, altri amministratori, il parroco don Marcello Franceschi che ha impartito la benedizione, il rappresentante zonale Anspi Mauro Bergamini in rappresentanza anche di quello regionale Antonio Ferro, insieme a oltre 200 persone, tra paesani e quelli giunti da tutta la Garfagnana. Il nuovo direttivo è composto dal presidente Ottavio Fanciullacci, vice Anna Mazzotti, segretario Daniela Toma, tesoriere Silvana Cassettai, consiglieri Michela Riccomini, Attilio Pucci, Giovanni Corradini, Giovanni Delfino, Graziana Bussi, Lucia Bussi, Giovanna Bertieri. Poi altri attivi volontari e collaboratori come Emma Corradini, Edoardo Guidetti, Dino Grilli, Maria Teresa Poli, Camilla Grilli. Numerosi gli associati che sono sul momento 110, ma sicuramente aumenteranno nelle prossime settimane.

Il Circolo rimane aperto ogni pomeriggio a cura dei volontari e di volta in volta vengono programmati incontri e iniziative. Il locale si compone di un’attrezzata cucina, vari disimpegni, la zona bar, un bagno attrezzato anche per disabili, un’ampia sala che può comprendere circa 70 posti a sedere e uno spazio esterno. "Fa piacere vedere che tutti i paesani si mettono a disposizione per qualunque necessità - commenta Ottavio Fanciullacci - e veramente si è venuta a creare un bel gruppo-famiglia paesano che siamo sicuri riporterà dinamicità e possiamo dire nuova vita almeno dal punto di vista sociale a Cogna, un paese che conta circa 40 abitanti residenti, ma che durante i mesi estivi aumenta in modo esponenziale. Ci sono stati anche diversi acquisti di abitazioni da parte di persone che hanno radici e collegamenti con Cogna e questo fa ben sperare anche per una ripresa del numero dei residenti".

