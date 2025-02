Piazza San Michele. Sotto il loggiato ancora episodi di degrado

Di tutto. Di più. Piazza San Michele, da anni al centro di numerosi casi di degrado e di innumerevoli interventi delle forze dell’ordine, ha subìto l’ennesimo sfregio nelle scorse giornate. L’area sotto Palazzo Pretorio, recintata da un cancello per impedire bivacchi oltre quelli che quotidianamente si verificano nella piazza antistante, è stata trovata in condizioni letteralmente pietose. Rotta la cancellata, nottetempo, qualcuno non ha trovato di meglio che accamparsi lì, disseminare avanzi di cibo, defecare alle spalle della statua che raffigura Matteo Civitali e lasciare scatoloni, coperte e altri indumenti in un angolo del loggiato. Praticamente una discarica a cielo aperto.

Una situazione a dir poco insostenibile, solo l’ultima di una lunga serie di micro e macro degradi che caratterizzano l’area dove ormai non si contano gli episodi, in alcuni casi anche violenti, che hanno per protagonisti alcuni frequentatori abituali della piazza. Il loggiato è stato già ripulito da una squadra di Sistema Ambiente, ma viene da chiedersi: sino a quando tutto questo? E’ possibile che il centro storico continui a essere alla mercé di un gruppo di personaggi, spesso in stato di visibile alterazione, ben noti alle forze dell’ordine che più volte li hanno identificati e sanzionati e verso i quali l’autorità giudiziaria non ha però ancora trovato modo di garantire una soluzione?