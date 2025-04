Piazza San Michele. Aggiudicati i lavori

Nuova piazza San Michele di Spianate: aggiudicati i lavori. A breve (giugno?) partirà il cantiere, con l’obiettivo, di dare quanto prima alla frazione più popolosa uno spazio completamente rinnovato, un luogo di ritrovo per tutti. E’un intervento molto atteso dalla comunità, finanziato con 390mila euro di risorse comunali.

I lavori verranno effettuati da Ceragioli Costruzioni Srl e il progetto si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione della frazione, che comprende la rigenerazione della casa di via Puccini, i cui lavori stanno andando a ritmo spedito, il nuovo polmone verde in via Moroni, un percorso pedonale tra via Puccini e piazza San Michele dove sarà posata una nuova pavimentazione, unendo estetica e funzionalità. I marciapiedi sui lati est e sud valorizzeranno le alberature esistenti, mentre il parcheggio avrà una nuova pavimentazione drenante per migliorare la gestione delle acque piovane.

Verranno ripristinate le strisce pedonali per aumentare la sicurezza. Previsti anche nuove panchine e un moderno impianto di illuminazione pubblica. Il monumento ai caduti sarà conservato e integrato nel nuovo assetto urbano.

Per martedì alle 21 in via Nardi, alla casa delle associazioni, è convocata una assemblea con i commercianti.

